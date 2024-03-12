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Barcelona-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Napoli ile kozlarını paylaşacak. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kalan Barcelona, taraftarı önünde kazanmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Barcelona-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

son 16 turu rövanş maçında ve Napoli karşı karşıya gelecek. 1-1'lik ilk maçın rövanşında kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Barcelona-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ve Napoli saat 23.00'da Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.

Mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

KAZANAN TAKIM ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Barcelona-Napoli rövanş karşılaşmasında galip gelen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Eşitlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Eşitlik bozulmadığı takdirde tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

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