Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptılar

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç boyunca iyi oynadıklarını dile getirdi.



Konya'ya kazanmak için geldiklerini aktaran Kartal, "Maç başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardır. Neredeyse rakibe pozisyon da vermedik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar. Sadece golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.



İsmail Kartal, soru almadan toplantıdan ayrıldı.