Barcelona'da Alejandro Balde ameliyat olacak

La Liga devi Barcelona, 20 yaşındaki futbolcusu Alejandro Balde’nin sağ hamstring tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle önümüzdeki günlerde Finlandiya'nın Turku kentinde ameliyat olacağını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Balde'nin kulübün sağlık personeli Dr. Lasse Lempainen'in gözetiminde bir ameliyat olacağını ve ardından yeni bir açıklama yayınlanacağı bildirildi.



NE OLMUŞTU?

Alejandro Balde, İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona'nın Athletic Club ile karşılaştığı mücadelede 23. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Katalan ekibi karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etmişti.