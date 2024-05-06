İtalya-Türkiye maçının misafir tribün biletleri satışa çıkarıldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel müsabakanın misafir takım tribün bilet satış organizasyonu ev sahibi federasyon tarafından gerçekleştirilmektedir. Misafir tribün biletleri bugün itibarıyla satışa çıkarılmıştır." denildi.



Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar online olarak bilet satın alabileceği aktarıldı.