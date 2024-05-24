Barcelona'da fatura Xavi'ye kesildi

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Xavi'nin görevine son verdi.

Daha önce Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Hansi Flick kısa bir süre sonra Barcelona'nın yeni teknik direktörü olacak.

2 YILLIK ANLAŞMA

Flick ile 2 yıllık anlaşma imzalanması bekleniyor.

Barcelona, bu sezon şampiyon Real Madrid'in 12 puan gerisinde kaldı.

Bu sezon İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'e yenilen Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

