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Barış Alper Yılmaz Fair Play'e aday gösterildi

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Başakşehir mücadelesinde sarı-kırmızılıların lehine korner kararı veren Cihan Aydın'a topun kendisinden çıktığı yönündeki uyarısının ardından 2024 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi.

Barış Alper Yılmaz Fair Play'e aday gösterildi

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı ve Dünya Fair Play Konseyi Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan -RAMS Başakşehir maçında korner kararı veren hakem Cihan Aydın'ı topun kendisinden çıktığı yönünde uyaran Barış Alper Yılmaz'ı, 2024 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı.

Erdoğan Arıpınar, örnek davranışından dolayı sarı-kırmızılı futbolcuyu kutladı.

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