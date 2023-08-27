Başakşehir, Ahmet Touba'nın kiralandığını duyurdu

Başakşehir, Cezayirli stoperi Ahmet Touba'nın 1 yıllığına Lecce'ye kiralandığını duyurdu.

Boz baykuşlar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbolcumuz Ahmed Touba, bir yıllığına kiralık olarak İtalya Serie A ekiplerinden Lecce forması giyecek.



Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Touba için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

Touba, Başakşehir formasıyla 40 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 1 gol attı.

25 yaşındaki savunmacı 4 maçta 7 sarı kart 2 kırmızı kart gördü.