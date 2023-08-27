Başakşehir, Ahmet Touba'nın kiralandığını duyurdu

Başakşehir, Cezayirli stoperi Ahmet Touba'nın 1 yıllığına Lecce'ye kiralandığını duyurdu.
Boz baykuşlar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Futbolcumuz Ahmed Touba, bir yıllığına kiralık olarak İtalya Serie A ekiplerinden Lecce forması giyecek.
Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Touba için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."
Touba, Başakşehir formasıyla 40 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 1 gol attı.
25 yaşındaki savunmacı 4 maçta 7 sarı kart 2 kırmızı kart gördü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Futbol
- Başakşehir Futbol Kulübü
- Spor&Skor