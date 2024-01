Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan İsrailli futbolcu Karzev için açıklama

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, İtalyan inşaat firması Todini ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre firma, 1 yıllığına turuncu-lacivertli ekibin forma göğüs sponsoru oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri ve sponsor firmanın temsilcileri katıldı.



"SAVUNMASINI DEĞERLENDİRİP, BİR KARAR ALACAĞIZ"



Eden Karzev'in paylaşımıyla ilgili soruşturma başlattıklarını ve savunmasını değerlendirdikten sonra bir karar alacaklarını belirten Gümüşdağ, "Karzev bizim oyuncumuz. Kendisini bir paylaşımda bulunmuş sosyal medya hesabından. Biz de bunu fark edince idari direktörümüz Murat Yaman kendisini çağırıp bir disiplin soruşturması başlattığımızı ifade etti. Ben de talimatını verdim. Kendisinden savunmasını istedik. Savunmasında 'Ben savaşla değil barışla ilgili ifade kullanmak istedim. Savaş isteyen birisi değilim barış istiyorum' yanlış anlaşıldım, özür dilerim demiş ve paylaşımını kaldırmış. Ama buna rağmen bizlerin ve ülkemizin bu konuda hassasiyeti çok fazla. Kabul edilebilir bir durum değil. Biz de savunmasını değerlendirip, bir karar alacağız. Kendisi ayrıca emniyet ve savcılıkta da ifadesini verdi. Orada da aynı ifadeleri kullanmış" ifadelerini kullandı.



"EN AZ İKİ OYUNCU DAHA ALACAĞIZ"



Devre arası transfer döneminde kadroya en az iki oyuncu daha katmak istediklerini belirten Gümüşdağ, "Ara transferlerde dikkatli olmak gerek. Transferini gerçekleştirdiğimiz tek oyuncu var o da Josef de Souza. Kendisi çok önemli ve lider bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir mevkiiydi. Bundan sonra da en az iki oyuncu daha alacağız. Hoca ile yapacağımız toplantı sonrasında gerekirse gönderilecek oyuncular da olabilir. Şu an için 3-4 oyuncu üzerinde hocanın raporu var. O rapor doğrultusunda karar vereceğiz" şeklinde konuştu.



"DUBOİS'DAN MEMNUNUZ"



Fransız sağ bek Leo Dubois için Galatasaray'dan kendilerine bir talep gelmediğini belirten Gümüşdağ, "Dubois bizim takımımıza çok iyi adapte olmuş bir oyuncu. Bizim oyuncumuz, sezon sonuna kadar bizde kiralaması var. Biz oyuncudan memnunuz, biz de şu an için böyle bir gelişme yok. Böyle bir gelişme olursa o gün değerlendiririz. Ama böyle bir şey şu an yok. Biz kendisinden memnunuz" diye konuştu.



"TÜRK FUTBOLUNUN GELİRİNİ DAHA İYİ NOTAYA GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"



Dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Türk futbolunun genel sorunları üzerinde durulduğunu söyleyen Gümüşdağ, sözlerini şöyle noktaladı:



"Kulüpler Birliği Vakfı'nda Türk futboluyla ilgili neleri daha iyi yaparız gibi genel bir toplantı yaptık. Yakın zamanda E-bilet ve yayın ihalesi olacak. Futbolda kulüplerin ihtiyaçları bitmiyor. Bununla ilgili neyi iyileştirebiliriz tüm başkanlar olarak genel değerlendirme yaptık. Yabancı konusunda da kulüplerin genelinin mutabık olduğu uygulama. İnşallah gelecekte de gerek E-bilet gerekse de yayın ihalesinde Türk futbolunun gelirini daha iyi notaya getirmek için çalışmalarımız devam ediyor."