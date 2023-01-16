Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile yolları ayırdı

Medipol Başakşehir, Milli oyuncunun ayrılığını açıkladı.

Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrıldı. Başakşehir'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir forması giydiği 3 sezonda 63 maça çıktı. 33 yaşındaki savunmacı, 3 asistlik performans gösterdi.