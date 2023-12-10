Başakşehir, Hatayspor karşısında hata yapmadı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.



56. dakikada sağ kanatta topu alarak atağı sürükleyen Piatek, ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun ortasında arka direğe hareketlenen Figueiredo uygun durumda istediği vuruşu yapamayınca takımı adına önemli bir fırsattan yararlanamadı.



58. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Piatek'in vuruşunda top üstten auta çıktı.



79. dakikada Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.



90+4. dakikada RAMS Başakşehir ceza sahası içinde Opoku ile Hodzic arasındaki hava topu mücadelesinde Hodzic yerde kaldı. Maçı devam ettiren hakem Burak Şeker, Video Yardımcı Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi Opoku'nun rakibinin yüzüne müdahalesini tespit eden Şeker, penaltı noktasını gösterdi. Burak Şeker, maçın 20. dakikasından sarı kartı bulunan Opoku ikinci sarı kattan oyundan attı.



90+8. dakikada penaltıyı kullanan Dadashov'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan sağına yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



Mücadele turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



A MİLLİ TAKIM TEKNİK HEYETİ MAÇI İZLEDİ



RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti.



Protokol tribününden müsabakayı izleyen Montella'ya yardımcıları Daniele Russo ve Selçuk Şahin, analiz antrenör Massimo Crivellaro ve atletik performas antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş eşlik etti.