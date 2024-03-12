Başakşehir, Matchoi Djalo transferini duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, yeni transferini açıkladı.

Lacivert-turunculu ekip Matchoi Djalo ile 2024-25 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını ifade etti.

Portekiz 2. Ligi'nde Paços Ferreira forması giyen 20 yaşındaki futbolcu, 86 resmi maçta 8 gol atıp 4 asist kaydetti.