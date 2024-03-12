Başakşehir, Matchoi Djalo transferini duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, yeni transferini açıkladı.
Lacivert-turunculu ekip Matchoi Djalo ile 2024-25 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını ifade etti.
Portekiz 2. Ligi'nde Paços Ferreira forması giyen 20 yaşındaki futbolcu, 86 resmi maçta 8 gol atıp 4 asist kaydetti.
✍🏼 Hoş geldin Matchoi Djalo— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) March 12, 2024
Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı.
Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/OyzsKBQecW
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