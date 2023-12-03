Başakşehir'de Leo Dubois, ayın oyuncusu seçildi

RAMS Başakşehir'in Fransız oyuncusu Leo Dubois, Başakşehir Fan Token sahibi taraftarlar tarafından ekim ayının futbolcusu seçildi.

Başakşehir, resmi Fan Token partneri Socios.com ile taraftarlara her ayın en iyi performans gösteren futbolcusunu seçtiriyor. Başakşehir Fan Token sahibi taraftarların Socios.con uygulaması üzerinden katıldığı oylamada ekim ayının 4 haftasının en iyi performans sergileyen ismi Fransız futbolcu Leo Dubois olarak belirlendi.

Oyuncuya kendisi için hazırlanan özel plaketini, geçtiğimiz gün antrenman öncesinde takdim edildi.