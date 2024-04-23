Başakşehir’de tek hedef Avrupa kupalarına katılmak

RAMS Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9. sıradan 5. basamağa kadar yükseldi.



İstanbul ekibi, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda son haftalarda gösterdiği performansla önemli bir istatistiğe imza attı.



7 maçlık dönemde sırayla Gaziantep, Samsun, Antalyaspor, Pendikspor, Çaykur Rizespor maçlarında sahadan 3 puanla ayrılan turuncu-lacivertliler, tek beraberliğini Beşiktaş, tek mağlubiyetini de Ankaragücü karşısında yaşadı.



Çağdaş Atan’ın öğrencileri ligde oynanacak son 5 müsabakada başarılı formunu devam ettirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor.