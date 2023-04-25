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Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması: Hakaret edildi, saldırı teşebbüsünde bulunuldu

Medipol Başakşehir Kulübü, Giresunspor maçında yaşanan olay hakkında açıklama yayınladı.

Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması: Hakaret edildi, saldırı teşebbüsünde bulunuldu

Spor Toto 'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Başakşehir Teknik Direktörü , karşılaşmayı Giresunspor locasından takip etti.

, Giresunspor maçında yaşanan olay için açıklama yayınladı.

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun videosu hakkında; "Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur." denildi.

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