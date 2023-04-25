Başakşehir'den Emre Belözoğlu açıklaması: Hakaret edildi, saldırı teşebbüsünde bulunuldu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.



Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı Giresunspor locasından takip etti.



Medipol Başakşehir, Giresunspor maçında yaşanan olay için açıklama yayınladı.



Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun videosu hakkında; "Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur." denildi.