Başakşehir'in namağlup serisi 7 maça çıktı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Puanlar paylaşılırken Başakşehir namağlup serisini 7 maça çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada sol taraftan Deniz Türüç’ün pasında Berkay Özcan’ın dokunamadığı topa savunmanın müdahalesi yeterli olmadı ve ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Figueiredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada topla birlikte ceza yayı sağ tarafına kadar gelen Teklic’in yaptığı ortada altıpas içerisinde iyi yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

44. dakikada Onur Ergün’ün pasında topla buluşan Berkay Özcan ceza yayı gerisinden sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Sirigu’nun son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

45. dakikada Deniz Türüç’ün savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Berkay Özcan’ın yerden vuruşunda Paoletti’ye çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

45+1. dakikada ceza yayı üzerinden Eysseric’in pasında penaltı noktası gerisinden Bertolacci’nin vuruşunda kaleci Volkan Babacan’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Piatek’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sirigu’dan seken topu altıpas içerisinde Figueiredo’nun tamamlamak istedi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Sirigu meşin yuvarlak çizgiden çıkardı.

52. dakikada sol taraftan Figueiredo’nun ortasında penaltı noktası üzerinde Ömer Ali Şahiner’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

53. dakikada Paoletti’nin ceza sahası dışında sert şutundan kaleci Volkan Babacan’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

76. dakikada orta sahaya yakın bölgede Başakşehir atağında Emirhan İlkhan, Biraschi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun tamamlanmasıyla birlikte hakem Ümit Öztürk, ikinci sarı karttan Biraschi’ye kırmızı kart gösterdi.

86. dakikada ceza yayı sol tarafından kullanılan serbest vuruşta Deniz Türü.’ün dokunduğu topa Piatek’in vuruşunda kaleci Sirigu’nun müdahalesi sonrası meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

88. dakikada sağ taraftan Eysseric’in kullandığı kornerde altıpas içerisinde iyi yükselen Salih Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

MAÇTAN NOTLAR



Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Murat Tuğberk Curbay

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini (Biraschi dk. 46), Levent Mercan, Bertolacci (Emir Tintiş dk. 79), Flavio Paoletti, Güven Yalçın (Lawrence dk. 90+1), Eysseric, Teklic (Lasagna dk. 60), Serdar Dursun (Can Keleş dk. 79)

Yedekler: Emre Bilgin, Samed Onur, Adnan Uğur, Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün (Mahmut Tekdemir dk. 86), Ömer Ali Şahiner (Emirhan İlkhan dk. 72), Deniz Türüç, Berkay Özcan (Aleksic dk. 90+1), Figueiredo (Keny dk. 72), Piatek

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Ba, Berkay Aydoğmuş, Josef de Souza, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Salih Dursun (dk. 88) (Fatih Karagümrük), Paoletti (dk. 45 k.k.) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Biraschi (dk. 76) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Eysseric (Fatih Karagümrük), Opoku, Deniz Türüç (Başakşehir)