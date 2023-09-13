Basketbol Süper Ligi ne zaman başlayacak? İşte 1. hafta maç programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda ilk üç haftanın müsabaka programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül Cuma günü Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak 2023-2024 sezonunun ilk 3 hafta programı şöyle:



1. Hafta



29 Eylül Cuma:



19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)



30 Eylül Cumartesi:



13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef (Pamukkale Üniversitesi)



15.30 TOFAŞ-Samsunspor (TOFAŞ)



18.00 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)



20.30 Türk Telekom-Bursaspor İnfo Yatırım (Ankara)



1 Ekim Pazar:



13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (ENKA)



15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



18.00 Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor (Ülker Spor ve Etkinlik)



2. Hafta



6 Ekim Cuma:



19.00 Samsunspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Salonu henüz belli değil)



7 Ekim Cumartesi:



13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)



15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)



18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)



8 Ekim Pazar:



13.00 Galatasaray Nef-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)



15.30 Çağdaş Bodrumspor-Anadolu Efes (Salonu henüz belli değil)



18.00 Beşiktaş-TOFAŞ (BJK Emlakjet)



9 Ekim Pazartesi:



20.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk)



3. Hafta



13 Ekim Cuma:



19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)



14 Ekim Cumartesi:



13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)



15.30 Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Beşiktaş (TOFAŞ)



20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)



15 Ekim Pazar:



13.00 Türk Telekom-Çağdaş Bodrumspor (Ankara)



15.30 Aliağa Petkimspor-Galatasaray Nef (ENKA)



18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

