Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçları ne zaman?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final müsabakalarının programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 3 galibiyete ulaşan takımların play-off finaline yükseleceği yarı final etabının programı şu şekilde:



1. Maçlar:



29 Mayıs Çarşamba:



20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)



30 Mayıs Perşembe:



20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)



2. Maçlar:



31 Mayıs Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)



1 Haziran Cumartesi:



20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)



3. Maçlar:



2 Haziran Pazar:



20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



3 Haziran Pazartesi:



20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (BJK Emlakjet)



4. Maçlar (Gerekirse):



4 Haziran Salı:



20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes



5 Haziran Çarşamba:



20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko



5. Maçlar (Gerekirse):



6 Haziran Perşembe:



20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka



7 Haziran Cuma:



20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet