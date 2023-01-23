Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, Türk Telekom, Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka ve Galatasaray Nef, Bitci Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanvekili Ömer Onan, TBF yöneticileri ve takımların temsilcileri kura çekiminde yer aldı.

14-15 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmalarında, hangi ekibin ev sahibi olacağı da çekilen kurayla belli oldu.



Bitci Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:



Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko



Galatasaray Nef-Türk Telekom



Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka



Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes



Çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin kazananı, Dörtlü Final'de Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle final mücadelesi verecek.

Galatasaray Nef-Türk Telekom eşleşmesinin kazananı da Dörtlü Final'de Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka mücadelesini kazanan ekiple karşılaşacak.

