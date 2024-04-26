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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 100 ülkeden canlı yayınlanacak

Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 100 ülkeden de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 100 ülkeden canlı yayınlanacak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında , yarın saat 19.00'da sahasında ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

4'ü yabancı olmak üzere toplam 203 gazeteci, derbiyi Ülker Stadı'ndan takip edebilmek için Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) akredite yaptırdı.

100 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası dünya çapında 100’den fazla ülkede de canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca her hafta 4 maç için sunulan İngilizce dil seçeneğiyle de yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta seyirciyle buluşacak.

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