Basketbolda 'Nilay Aydoğan Sezonu'

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna; merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan’ın ismi verildi.



Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulunun almış olduğu karar neticesinde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftaların ‘2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynatılması kararlaştırıldı.



Açıklamada ayrıca, "Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha güler yüzü, mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanan Nilay Aydoğan’a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.,

Malatya'da enkaz altında kalan Aydoğan, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi'nde forma giyiyordu.

