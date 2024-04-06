Bayenr Münih kabusu yaşadı, Bayer Leverkusen'in şampiyonluğuna bir galibiyet kaldı

Bu sezon çıktığı 41 maçı da kaybetmeyen Bayer Leverkusen, 45+3. dakikada 10 kişi kalan Union Berlin'i, Florian Wirtz'in 45+8. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 yenerek Bundesliga'da üst üste 9. galibiyetini aldı.



Bu galibiyetle Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkaran Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen'i mağlup etmesi halinde Bayern Münih'in alacağı sonuca bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.



BAYERN MÜNİH, ÖNE GEÇTİĞİ MAÇI KAYBETTİ



Bundesliga'da kötü bir sezon geçiren Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği mücadelede Heidenheim'a 3-2 yenildi.



Bavyera ekibinin gollerini 38. dakikada Harry Kane ve 45. dakikada Serge Gnabry atarken, Heidenheim'ın golleri 50. dakikada Kevin Sessa, 51 ve 79. dakikalarda Tim Kleindienst'ten geldi.



Bu sezon dördüncü kez sarı kart gören Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, gelecek haftaki Köln maçında cezalı duruma düştü.