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Bayer Leverkusen dolu dizgin: Xabi Alonso kulüp tarihine geçti

Bayer Leverkusen Bundesliga'da dolu dizgin yoluna devam ediyor. Xabi Alonso, Leverkusen'in başında çıktığı son 8 resmi maçı kazanarak 22 yıl önce 7 maçlık galibiyet serisi rekorunu kırdı.

Bayer Leverkusen dolu dizgin: Xabi Alonso kulüp tarihine geçti

'da yoluna namağlup devam eden Bayer Leverkusen, dün akşam ligin 9. haftasında Freiburg'u sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla beraber Leverkusen puanını 25'e yükselterek haftayı lider kapattı. 

Öte yandan Bayern Münih ise Darmstadt'ı 8-0'lık skorla farklı geçerek puanını 23'e yükseltti ve Leverkusen'in en yakın takipçisi konumunda.  

Xabi Alonso'nun öğrencileri şu ana kadar çıktığı 13 resmi maçta mağlubiyet görmezken yalnızca Bayern Münih karşısında 1 beraberlik aldı.

XABI ALONSO'DAN KULÜP REKORU

Çıktığı son 8 resmi maçı da kazanan Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'in tarihine adını yazdırdı.

İspanyol teknik adam, Klaus Toppmöller'in 22 yıl önce Bayer Leverkusen'de 7 maçlık galibiyet serisi rekorunu da 8 maçla kırmış oldu.

Bayer Leverkusen, Bundesliga'da 9 haftada 27 gol atıp,  5 iç saha galibiyeti alarak yine kulüp tarihinde bir ilke daha imza attı. 

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