Bayer Leverkusen namağlup yoluna devam etti

Bundesliga'nın 14. haftasında Bayer Leverkusen, Stuttgart'a konuk oldu. Her iki takım da mücadelenin ardından 1'er puana razı oldu.

Stuttgart'ta 40. dakikada Führih takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekipte 47. dakikada sahneye çıkan Florian Wirtz durumu 1-1'e getirerek eşitliği sağladı ve karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca skor tescillenmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte kırmızı-siyahlılar ligde 36 puanla lider konumunda yer alırken, Bayern Münih 32 puanla 2. sırada yer aldı. Stuttgart ise 31 puanla 3. sırada bulunuyor.

LEVERKUSEN NAMAĞLUP

Xabi Alonso'nun öğrencileri Bundesliga'da 14. hafta itibarıyla namağlup yoluna devam eden tek takım konumunda.

Eintracht Frankfurt'un Bayern Münih'i 5-1 mağlup ettiği hafta zirvede farkı açabilme fırsatını tepen Leverkusen, gelecek hafta Frankfurt'u konuk edecek.

Ligde 2. sırada yer alan Bayern Münih ise 3. sıradaki Stuttgart ile karşılaşacak.