Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu

Bayer Leverkusen, Bundesliga'da Werder Bremen'i 5-0 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.



Kırmızı-siyahlılarda Victor Boniface 25. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 62.dakikasında Granit Xhaka sahneye çıkarak farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin 68, 83 ve 89. dakikalarında Florian Wirtz hat-trick yaparak şampiyonluğu getirdi.



Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen puanını 79'a yükselterek en yakın rakibi Bayern Münih'e 16 puan fark attı ve Bundesliga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.



Xabi Alonso'nun öğrencileri, Bayern Münih'in Bundesliga'da üst üste 11 yıllık şampiyonluk serisine de son vermiş oldu.



BUNDESLIGA'DA 16 YIL SONRA



Bundesliga'da Bayern Münih ve Borussia Dortmund dışında son olarak 2008/2009 sezonunda Wolfsburg kupayı müzesine götürmüştü.



LEVERKUSEN TARİHİNDE İLK



Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'in tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasını sağladı.



YENİLMEZLİK SERİSİ 43 MAÇA ÇIKTI



Bayer Leverkusen, 2000 yılından itibaren Avrupa'nın 10 büyük liginde Juventus'un tüm kulvarlarda 43 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu egale etti.

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