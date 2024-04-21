Bayer Leverkusen'in bileği bükülmüyor

Bayer Leverkusen'in yenilmezlik serisi sürüyor.
Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund'a konuk olan kırmızı-siyahlılar 90+7. dakikada Stanisic'in kaydettiği golle yenilmezlik serisini 45 maça çıkarttı.
ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETMİŞTİ
Bayer Leverkusen, geçtiğimiz hafta Bundesliga'da Werder Bremen'i 5-0 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
BUNDESLIGA TARİHİNDE BİR İLKİ DAHA BAŞARABİLİR
Bundesliga tarihinde henüz sezonu namağlup şampiyon tamamlamış bir takım bulunmuyor.
Xabi Alonso'nun öğrencileri tarihinde ilk kez şampiyon olmayı garantilerken, sezonu namağlup tamamlayabilirse Bundesliga tarihinde bir ilke imza atmış olacak.
Leverkusen, Bundesliga'nın 31. haftasında sahasında Stuttgart ile karşılaşacak.
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