Bayern Münih-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko yarın akşam deplasmanda Bayern Münih ile mücadele edecek. Oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, zorlu rakibini yenerek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Peki, Bayern Münih-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.



Münih'teki BMW Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alıyor.



Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada bulunuyor.