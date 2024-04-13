Bayern Münih, Köln karşısında galip

Bundesliga'da oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Köln'ü 2-0 mağlup etti.
Allianz Arena'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ü ağırlayan Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Raphael Guerreiro ile 90+3. dakikada Thomas Müller attı.
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Bayern Münih puanını 63'e çıkarırken, sondan ikinci sırada yer alan Köln 22 puanda kaldı.
Bundesliga'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bochum-Heidenheim: 1-1
Mönchengladbach-Borussia Dortmund: 1-2
Mainz 05-Hoffenheim: 4-1
RB Leipzig-Wolfsburg: 3-0
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