Bayern Münih, Köln karşısında galip

Bundesliga'da oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Köln'ü 2-0 mağlup etti.



Allianz Arena'da kümede kalma mücadelesi veren Köln'ü ağırlayan Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Raphael Guerreiro ile 90+3. dakikada Thomas Müller attı.



Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Bayern Münih puanını 63'e çıkarırken, sondan ikinci sırada yer alan Köln 22 puanda kaldı.



Bundesliga'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Bochum-Heidenheim: 1-1



Mönchengladbach-Borussia Dortmund: 1-2



Mainz 05-Hoffenheim: 4-1



RB Leipzig-Wolfsburg: 3-0



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