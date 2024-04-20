Bayern Münih, Union Berlin'i deplasmanda 5-1 yendi

Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasındaki maçın ilk yarısını 29. dakikada Leon Goretzka ve 45+1'de Harry Kane'nin golleriyle 2-0 tamamlandı.



Bayern Münih, 53 ve 66. dakikalarda Thomas Müller ve 61. dakikada Mathys Tel'in golleriyle 5-0 öne geçti.



Union Berlin'in golü ise 90. dakikada Yorbe Vertessen'den geldi ve Bayern Münih maçı 5-1 kazandı.



Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Bayern Münih puanını 66'ya çıkarırken, Union Berlin, 29 puanda kaldı.