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Bayern Münih'e evinde soğuk duş

Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'e 1-0 mağlup olarak zirve yarışında önemli bir 3 puan kaybetti. Bavyera ekibi 1 maç eksikle lider Bayer Leverkusen'in 7 puan gerisinde yer alıyor.

Bayern Münih'e evinde soğuk duş

'nın 18. haftasında Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i konuk etti.

Werder Bremen'de Mitchell Weiser 59. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Bayern Münih, zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Bavyera ekibi 1 maç eksikle zirvenin 7 puan gerisinde yer alıyor.

LEVERKUSEN UZATMALARDA KAZANDI

48 puanla lider Bayer Leverkusen, dün akşam Leipzig ile oynadığı karşılaşmadan uzatmalarda bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Öte yandan Xabi Alonso'nun öğrencileri bu sezon çıktığı 27 resmi maçta henüz mağlubiyet almazken, ligde tek namağlup takım konumunda.

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