Bayern Münih'e evinde soğuk duş

Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i konuk etti.
Werder Bremen'de Mitchell Weiser 59. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Bayern Münih, zirve yarışında ağır bir yara aldı.
Bavyera ekibi 1 maç eksikle zirvenin 7 puan gerisinde yer alıyor.
LEVERKUSEN UZATMALARDA KAZANDI
48 puanla lider Bayer Leverkusen, dün akşam Leipzig ile oynadığı karşılaşmadan uzatmalarda bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Öte yandan Xabi Alonso'nun öğrencileri bu sezon çıktığı 27 resmi maçta henüz mağlubiyet almazken, ligde tek namağlup takım konumunda.
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