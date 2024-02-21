Bayern Münih'te ayrılık rüzgarı: Thomas Tuchel için karar çıktı

Bundesliga devi Bayern Münih, son haftalarda alınan kötü sonuçların faturasını Thomas Tuchel'e kesti.

Ligde lider Bayer Leverkusen'e alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'ya 1-0 mağlup olan Bavyera ekibi, son olarak Bundesliga'da Bochum deplasmanından da 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

SkySport DE'nin haberine göre, Thomas Tuchel sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacak. Her iki taraf da adil ve olumlu görüşmelerin ardından bu konuda anlaşmaya vardı.

Sözleşmesi 2025 yılına kadar bulunan Tuchel'in ayrılığı için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.