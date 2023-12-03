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Bayern Münih'ten helikopter ile kar temizleme çalışması

Bundesliga devlerinden Bayern Münih, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Union Berlin mücadelesinin ardından Allianz Arena'da helikopter yardımıyla kar temizleme çalışmaları başlattı.

Bayern Münih'ten helikopter ile kar temizleme çalışması

Almanya'nın Münih kentinde yaşanan yoğun kar yağışının ardından gündelik hayat sekteye uğradı ve Bundesliga maçları ertelendi.

Dün akşam oynanması gereken Bayern Münih - Union Berlin mücadelesi  kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Bu gelişmelerin ardından Bavyera ekibinin yönetimi Allianz Arena'da helikopter yardımıyla kar temizleme çalışmalar gerçekleştirdi

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada ziyaretçilerin üzerine çatıdan düşebilecek tehlikelerinin önlenmesi ve Allianz Arena'nın ziyarete tekrardan açılması için bu çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

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