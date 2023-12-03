Bayern Münih'ten helikopter ile kar temizleme çalışması

Almanya'nın Münih kentinde yaşanan yoğun kar yağışının ardından gündelik hayat sekteye uğradı ve Bundesliga maçları ertelendi.
Dün akşam oynanması gereken Bayern Münih - Union Berlin mücadelesi kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Bu gelişmelerin ardından Bavyera ekibinin yönetimi Allianz Arena'da helikopter yardımıyla kar temizleme çalışmalar gerçekleştirdi
Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada ziyaretçilerin üzerine çatıdan düşebilecek tehlikelerinin önlenmesi ve Allianz Arena'nın ziyarete tekrardan açılması için bu çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.
𝗦𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁! ❄️— FC Bayern München (@FCBayern) December 3, 2023
Zum Schutz vor Dachlawinen wurde die Allianz Arena heute von Schnee befreit und kann so morgen wieder für Besucher öffnen. #SchneeräumenbeimFCBayern pic.twitter.com/uvwqiTKwO8
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