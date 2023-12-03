Bayern Münih'ten helikopter ile kar temizleme çalışması

Almanya'nın Münih kentinde yaşanan yoğun kar yağışının ardından gündelik hayat sekteye uğradı ve Bundesliga maçları ertelendi.

Dün akşam oynanması gereken Bayern Münih - Union Berlin mücadelesi kar yağışı nedeniyle ertelendi.



Bu gelişmelerin ardından Bavyera ekibinin yönetimi Allianz Arena'da helikopter yardımıyla kar temizleme çalışmalar gerçekleştirdi

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada ziyaretçilerin üzerine çatıdan düşebilecek tehlikelerinin önlenmesi ve Allianz Arena'nın ziyarete tekrardan açılması için bu çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.