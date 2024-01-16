Benfica-Halkbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank, Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma şansı devam eden Halkbank, 3 galibiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 8 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Bu müsabakaya dair ayrıntılar da sporseverlerce merak ediliyor. İşte, Benfica-Halkbank maçı hakkında bilgiler...



BENFİCA-HALKBANK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Halkbank, Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında, 17 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Benfica ile karşılaşacak.



Mavi beyazlı ekibin Benfica LISBOA Spor Salonu'nda oynayacağı son grup karşılaşmasında ilk servis TSİ 22.00'de atılacak.



Karşılaşmada İtalyan hakem Fabrice Collados ile Macar Laszlo Adler hakem ikilisi görev yapacak.



Müsabakanın yayıncı kanalı ise henüz net değil.



HALBANK'IN EKSİKLERİ



Son iki lig maçından galibiyetle ayrılan başkent ekibinde ameliyat edilen Aslan Ekşi dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.