Berlin Recycling Volleys-Halkbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında 20 Aralık'ta Alman kulübü Berlin Recycling Volleys ile deplasmanda karşılaşacak. İşte, Berlin Recycling Volleys-Halkbank maçı hakkında bilgiler...



Berlin Recycling Volleys-Halkbank maçı 20 Aralık Çarşamba günü yapılacak.



Başkent Berlin'deki Max Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak.



3 MAÇI DA KAZANDILAR



Çıktığı 3 maçı da kazanan başkent ekibi, 8 puanla C Grubu'nu lider durumda.



Bir galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Berlin Recycling Volleys ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.