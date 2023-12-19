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Berlin Recycling Volleys-Halkbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Berlin Recycling Volleys'e konuk olacak. Çıktığı 3 maçı da kazanan başkent ekibi, 8 puanla C Grubu'nu lider durumda. Bir galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Berlin Recycling Volleys ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Berlin Recycling Volleys-Halkbank maçı ne zaman?

Berlin Recycling Volleys-Halkbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında 20 Aralık'ta Alman kulübü Berlin Recycling Volleys ile deplasmanda karşılaşacak. İşte, Berlin Recycling Volleys-Halkbank maçı hakkında bilgiler...

Berlin Recycling Volleys-Halkbank maçı 20 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Başkent Berlin'deki Max Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak.

3 MAÇI DA KAZANDILAR

Çıktığı 3 maçı da kazanan başkent ekibi, 8 puanla C Grubu'nu lider durumda.

Bir galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Berlin Recycling Volleys ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

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