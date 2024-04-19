Beşiktaş, 5 maçlık gaalibiyet hasretine son verdi

Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un ayrılığının ardından Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.



Serdar Topraktepe yönetiminde sahaya çıkan siyah-beyazlılarda 18. dakikada gol perdesini açan Muci, skoru 1-0'a getirdi. 67. dakikada sahneye çıkan Muleka farkı 2'ye çıkartarak maç sonucunu da belirlemiş oldu.



Böylelikle Beşiktaş puanını 51'e yükselterek 4. sırada yer alırken, Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı.



5 MAÇLIK HASRET BİTTİ



Beşiktaş'ın Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.



DERBİDE YOK



Beşiktaş'ta maçın 31. dakikasında sarı kart gören Svensson, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.



Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de attığı sekiz golün dördünü kafayla kaydeden Jackson Muleka, Eylül 2022'deki Ankaragücü maçından bu yana rakip fileleri bu şekilde ilk kez yine Ankara ekibi karşısında havalandırdı.



BELÖZOĞLU CEZALIYDI



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı.



23 YILDIR KAZANAMIYOR



Başkent ekibi 23 yıl boyunca İstanbul'da oynadığı hiçbir Beşiktaş karşılaşmasından galip ayrılamadı.



YABANCI VAR HAKEMİ



Karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler oturdu.



Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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