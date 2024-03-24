Beşiktaş 6 gol katkısı için 242 milyon lira ödedi

Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Siyah-beyazlılar 10 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde de 10 gol gördü.

Vincent Aboubakar, Ante Rebic ve Jackson Muleka ise toplamda 6 golde kaldı.

Sabah'ın haberine göre, Aboubakar, Rebic ve Muleka yıllık 7 milyon euro (242 milyon TL) kazanıyor. (Aboubakar; 3.5, Rebic; 2.5, Muleka; 1 milyon euro)



Siyah-beyazlı kulübün sezon sonunda Ante Rebic ve Vincent Aboubakar'ı kesin olarak takımdan göndereceği, Muleka'yı da kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı kaydedildi.

SEMİH KILIÇSOY'DAN 9 GOL 3 ASİST

Siyah-beyazlıların genç forveti Semih Kılıçsoy yeni sözleşmeyle maaşı 12 milyon TL'ye çıkarılan genç futbolcu Süper Lig'de 9 gol atıp 3 asist kaydetti.