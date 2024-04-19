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Beşiktaş-Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki Beşiktaş-Ankaragücü maçında yabancı VAR hakemi olarak Dennis Johan Higler'in görev yapacağını açıkladı.

Beşiktaş-Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılışında  ve  karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçta görev alacak VAR hakemlerini açıkladı.

'den yer alan bilgilere göre Beşiktaş-Ankaragücü maçında VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler görev yapacak.

Higler'in yardımcılıklarını Emre Kargın, Serkan Ok ve Alper Ulusoy üstlenecek.

20.00'de başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek ve yardımcı hakem olarak Esat Sancaktar'la birlikte Yusuf Bozdoğan yer alacak.

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