Beşiktaş-Ankaragücü ZTK rövanş maçı ne zaman? ilk finalist belli olacak

Başkent'te gol sesi çıkmadı. İki takım da turu İstanbul'a bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. İşte, Beşiktaş-Ankaragücü ZTK rövanş maçı hakkında bilgiler...



ZTK YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 7 Mayıs'ta İstanbul'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.



İLK MAÇTAN NOTLAR



15. dakikada Kitsiou'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Bassogog'un arka direğe kestiği topa ayak koyan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



26. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Umut Meraş'ın hatası sonrası ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda, top üstten dışarı gitti.



35. dakikada Bassogog'un ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.



39. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.



40. dakikada Morutan bu kez topu penaltı noktasının gerisindeki Efkan Bekiroğlu'na çıkardı. Efkan'ın şutunda, sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok iyi uzanarak çıkardı.



47. dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında ön direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.



69. dakikada topla hareketlenen Muçi'nin ceza yayından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak takım arkadaşı Cenk Tosun'a çarparak auta gitti.



81. dakikada hava topu mücadelesinde yere dengesiz basarak sakatlanan Morutan, acı içinde yerde kaldı. Rumen futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.



Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

