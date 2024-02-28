Beşiktaş-Ankaragücü ZTK yarı final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Finaldeki rakip ise başkent temsilcisi Ankaragücü olacak. İşte, Beşiktaş-Ankaragücü ZTK yarı final maçına dair bilgiler...



BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?



Yarı final mücadeleleri çift maç eleme usulüne göre oynanacak.



Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



MKE ANKARAGÜCÜ SON ŞAMPİYONU ELEDİ



Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elenmişti.



MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

