Beşiktaş, Ante Rebic'in sakatlandığını duyurdu

Beşiktaş'ta Samsunspor mücadelesi öncesinde Ante Rebic'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Siyah-beyazlılarda Ante Rebic'in disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hıvatistan'da ameliyat edileceği duyuruldu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan’da bir operasyon geçirecektir."
Hırvat futbolcunun sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.
Ante Rebic’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 12, 2024
🔗 https://t.co/I8B7Ul2mTg pic.twitter.com/IjntkrubFc
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Beşiktaş