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Beşiktaş, Ante Rebic'in sakatlandığını duyurdu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Samsunspor mücadelesi öncesinde Ante Rebic'in sakatlandığını ve ülkesi Hırvatistan'da ameliyat edileceğini duyurdu.

Beşiktaş, Ante Rebic'in sakatlandığını duyurdu

'ta Samsunspor mücadelesi öncesinde Ante Rebic'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlılarda Ante Rebic'in disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hıvatistan'da ameliyat edileceği duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan’da bir operasyon geçirecektir."

Hırvat futbolcunun sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

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