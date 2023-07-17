Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: "En isabetli transferleri biz yapacağız"

Beşiktaş yönetimi 1 hafta içerisinde istediği 3 oyuncu sırayla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tercih edince siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiye maruz kaldı.



Beşiktaş yönetiminin Alexander Djiku, Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic isimlerinin rakip takımlara transfer olmasının ardından, 16 Temmuz Pazar günü bir grup Beşiktaş taraftarı stadın önünde toplanarak Beşiktaş yönetimine istifa çağrısında bulunmuştu.



"TARAFTARLARIN ENDİŞE ETMESİNE GEREK YOK"



Hürriyet'e konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Kocadağ açıklamasında, "Taraftarların endişe etmesine gerek yok. Transfer çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor. 1-2 gün içinde 2 sürpriz futbolcuyla daha anlaştığımızı açıklamayı planlıyoruz. Lütfen biraz sakin ve sabırlı olalım. En isabetli transferleri biz yapacağız.” ifadelerini kullandı.



"PEREYRA EN GEÇ YARIN İSTANBULA GELEREK SÖZLEŞME İMZALAYACAK"



Öte yandan Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın en geç yarın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması ve ardından takıma katılması bekleniyor.



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