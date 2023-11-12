Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getiren Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlıyor.

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.



Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.



İLK 11



Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Bahtiyar, Gedson, Salih, Rebic, Muleka

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Emirhan, Berkay, Dennis, Serdar, Piatek

RIZA ÇALIMBAY 18 SENE SONRA BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA MAÇA ÇIKACAK



Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, bugünkü mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak.



Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.



EKSİKLER



Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.



Uzun süredir tedavileri devam eden Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.



REBİC SINIRDA



Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.



BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında bugün Başakşehir'i konuk edecek. Saat 16:00'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen yayımlanacak.