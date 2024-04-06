Beşiktaş Başkanı Arat'ın uyarı yaptığı Santos'un tazminatı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, alınan sonuçlar ve oynanan oyun sebebiyle eleştirilerin hedefinde.



Son oynanan Başakşehir maçı sonrası gelecek sezonu işaret eden Fernando Santos için ayrılık sesleri yükselmeye başladı.



Kötü saha sonuçlarının ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile yaptığı toplantıda uyarılan ve ayrılığı gündemde olan Teknik Direktör Fernando Santos'un tazminatı ortaya çıktı.



Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Santos'un sözleşmesini 500 bin euro (Yaklaşık 18 milyon TL) karşılığında feshedebilecek.



Beşiktaş'ın başında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 15 maça çıkan Santos 7 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.



2025'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli çalıştırıcınun başarı ortalaması ise 1.6 puan.



SANTOS'A UYARI



Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Teknik Direktör Santos ile yaptığı görüşmede takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu ve derhal toparlanmaları gerektiği talimatını vererek, takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi.

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