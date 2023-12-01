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Beşiktaş Başkanı Çebi takımla vedalaştı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol A Takımı'na veda ziyaretinde bulundu.

Beşiktaş Başkanı Çebi takımla vedalaştı

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Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi takıma veda etti. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; ziyarette Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri; Fırat Fidan, Adnan Demir, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Kerem Gürel, Elçin Kılıç ve Serkan Leke de yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’la, teknik ekiple ve futbolcularla sohbet eden Çebi, takıma yeni dönemde başarılar diledi.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile de Tüpraş Stadyumu’nda bir araya gelerek vedalaştı.

Beşiktaş Başkanı Çebi takımla vedalaştı - 1
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