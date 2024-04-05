Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Başkan Hasan Arat, bu kötü gidişatın ardından futbolcularla Ümraniye'de 2. Başkan Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Teknik Direktör Fernando Santos'un da yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Arat, oyunculara ültimatom vererek, "Sahada mücadele vermeyecekseniz, Beşiktaş taraftarının istediği futbolu oynamayacaksanız, mücadele etmeyecekseniz, aklınızda transferden başka bir şey olmayacaksa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilirsiniz. Ödemelerinizi yapar yolları ayırırız" dedi.



Arat, Beşiktaş taraftarının sahada savaşan, mücadeleyi bırakmayan, geri çekilmeyen takım izlemek istediğini bunları yapmayan aklını ve yüreğini takımı için kullanmayan hiçbir oyuncuyu kabullenemeyeceğini söyledi.



"AVRUPA'YA MUTLAKA GİTMEMİZ GEREKİR"



Genç oyuncularla gurur duyduğunu, takımın tecrübeli oyuncularının onlara tam destek vermesini istediğini belirten Hasan Arat takımın kaptanlarından sorumluluk almaları talimatını verdi. Arat, "Sosyal medyada yazılanlara bakmayın, Avrupa’ya mutlaka gitmemiz gerekir. Türkiye Kupası tek hedefimizdir. Mutlaka almamız gerekiyor. Bunun için sahada savaşacak, sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Maç sonunda taraftarımız üzgün ve mutsuzken, gülen, rahat davranan, durumu kabullenen bir tavır görmek istemediğini belirten Hasan Arat Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında geri çekilen, mücadele etmeyen, yardımlaşmayan, formasını sonuna kadar ıslatmayan oyuncu görmek istemediğini sözlerine ekledi.



SANTOS'A DA UYARI



Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Teknik Direktör Santos ile yaptığı görüşmede takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu ve derhal toparlanmaları gerektiği talimatını vererek, takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi.



Başkan Arat daha sonra oyuncularla geçen Paskalya ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı nedeniyle teker teker bayramlaştı.

"Beşiktaş'a 90+5'te evlat şoku" (5 Nisan 2024 spor manşetleri) Haberi Görüntüle