Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı atağı

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimine tek aday olması beklenen Dursun Özbek, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılıların teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Sezon sonunda Fransa'nın Lille takımıyla sözleşmesi bitecek milli futbolcunun takımdan kesin olarak ayrılmak istediği belirtildi.

LİSTEDE İLK SIRADA

Türkiye'den de birçok talibi olduğu belirtilen Yusuf Yazıcı'nın gelecek sezondan itibaren yabancı sayısının 12'ye düşmesi göz önünde bulundurularak sarı-kırmızılıların listesinde ilk sırada yer aldığı belirtildi.

MILAN VE SEVILLA İDDİASI

Galatasaray'ın dışında İtalya'dan Milan'ın, İspanya'dan ise Sevilla'nın Yusuf'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Lille formasıyla 41 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 12 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.