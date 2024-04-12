Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yabancı VAR açıklaması

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, bayramlaşma töreninin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bayramlaşma törenine sporcuların katılmasının çok kıymetli olduğunu dile getiren Arat, "Çok güzel bir bayramlaşma oldu. Özellikle sporcularımızın katılması çok kıymetliydi. Yurt dışından gelen Beşiktaşlılar, evlatlarını getirmişler, müzeyi geziyorlar. Daha önce futbol altyapı oyuncularımıza, aileleriyle birlikte bir iftar vermiştik. Şimdi diğer branşlardaki sporcularımız geldi. Katılamayan sporcularımız oldu. Futbolcularımızın yarın maçı var. Onların bayramını daha önce gidip kutlamıştım. Beşiktaş büyük bir aile. Bu aileye ve Türkiye'ye layık olacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Beşiktaş her zaman bulunduğu yerde Türkiye'de en iyi temsili yapacağını düşünüyorum. Bu nedenle tüm gayretimizi göstereceğiz" şeklinde konuştu.



"YABANCI VAR'IN DEVREYE GİRMESİNİ OLUMLU KARŞILIYORUM"

TFF'nin Süper Lig'in kalan haftalarında yabancı video hakemlerin kullanılacağını açıklamasını olumlu karşıladığını belirten Hasan Arat, "Yabancı VAR'ın devreye girmesini olumlu karşılıyorum. Beşiktaş'a yabancı VAR atamamışlar yarın için. Bir sonraki maçta bizde bekliyoruz. Yabancı VAR hakemlerinin görüntüleri inşallah yakın stadyumdaki ekranlara verme durumu olur. Bundan önemlisi de bu sezon bitmeden yabancı hakem denemelerine başlamaları lazım. Türk futbolunun şu andaki en önemli sıkıntıları hakemler ve VAR hakemleri. Aynı zamanda büyük baskı altın kalıp, büyük hatalar yapabiliyorlar. Yapılan toplantıların medyaya sızdırılması, Türk futbol tarihinde en can alıcı noktalardan birisidir. Burada herkes şeffaf olmak zorunda. Yabancı hakemlerin gelmesi, iyi yabancı hakemlerin gelmesi yani Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi liglerden yabancı hakemlerin gelip denenmesinin çok doğru olacağına inanıyorum. Bu bir rekabet getirir. Bu rekabet aynı zamanda bir süreklilik getirir. Biz Beşiktaş olarak baştan beri bu konudaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Yani Beşiktaş her zaman yabancı hakem ve yabancı VAR konusunda ısrarcı olmuştur. Bunun çok eğitici olacağını düşünüyoruz. UEFA'nın bu konuda belli bir rotasyon planı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle önümüzdeki sene. Bunun benzeri Hırvatistan'da denendi, Alman hakemlerle çok başarılı sonuçlar verdi. Türkiye artık bu tartışmaların bitmesi lazım. Halk bundan sıkıldı. Özellikle son dönemde yaşanan gelişmelere bakarsanız, son 4 ayda spor tarihinde ender rastlanır, büyük sıkıntılar yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE TFF SEÇİMLERİNİN 18 TEMMUZ'DA DEĞİL, ÇOK DAHA ERKEN YAPILMASI DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

TFF'de başkanlık seçiminin daha erken bir tarihte yapılması gerektiğini söyleyen Arat, şöyle konuştu:

"Biz de TFF seçimlerinin 18 Temmuz'da değil, çok daha erken yapılması düşüncesindeyiz. Onun için bütün kulüpler imzalarını vermeye başladı. Biz de pazartesi tamamlayacağız. Beşiktaş'ın bulunduğu yer aynıdır. Beşiktaş kişi ayrımı gözetmeksizin kurumlarla ilgili düşüncelerini söylemekten çekinmeyecektir. Bulunduğumuz yerde devam edeceğiz. Bizim kendi performansımızda önemli. Performansımız düzelmek zorunda. Beşiktaş daha iyi oynamak zorunda. Beşiktaş, kupayı almalıdır. Beşiktaş iyi bir takımdır ama kötü günler geçiriyor. Bunu camia olarak atlatacağını düşünüyoruz. Bayramlaşmanın camiada büyük bir moral unsuru olduğunu düşünüyorum. Ben bu vesileyle tüm halkımızın, tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum.

""BEŞİKTAŞ, UEFA İLE İYİ İLİŞKİLER İÇİNDE OLMAK ZORUNDADIR"

Geçtiğimiz günlerde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptığı görüşmeler sorulan Başkan Arat, "Beşiktaş'ın UEFA nezdinde kabul edilmesinin tarihsel bir gerçeği vardır. Beşiktaş, 121 yıllık bir camia. Her zaman en önemli iş ortağı olan, organizasyon ortağı olan UEFA ile iyi ilişkiler içinde olmak zorundadır. Biz Beşiktaş'ın bundan sonraki planlarını, projelerini, Türk futbolundaki sıkıntıları konuştuk. VAR'da yurt dışında yapılan uygulamaları bize anlattılar. Sıkıntılı bölgelerde nasıl uygulamalar yapıyorlar. Bütün bunlar, yaşanan olaylar sadece UEFA nezdinde değil, futbolcular, antrenörler nezdinde sıkıntılı bir görüntü verdi. Türkiye, bu sıkıntıları aşmak zorunda. Yenilenmek zorunda. Türkiye, TFF konusunda daha demokratik bir seçime gitmek zorunda. Çok adaylı olmalı. Kurullar, atamayla değil seçimle gelmeli. Atamayla geldikleri zaman başkan ve yönetim kurulunun ağzına bakar duruma geliyorlar. Orada rekabetin oluşması lazım. Rekabet, kaliteyi getirecektir. Futbol alanında yapılan yatırımlara baktığınız zaman, bu yatırımlar çok büyük yatırımlar. Bu yatırımların heba olmasını kimse istemiyor. Biz bu konuda öncü olmaya, düşüncelerimizi söylemeye devam edeceğiz. Beşiktaş olarak en önde düşüncelerimizi söylemeye devam edeceğiz ve savunucusu olacağız" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ KENDİ DEĞERLERİNİ MUTLAKA ÖNE SÜRECEKTİR"

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak seçimlerde başkanlık için düşündükleri bir isim olup, olmadığı sorulan Hasan Arat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Salı günü Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı var. Bizim de düşündüğümüz isimler var. Bu isimleri gündeme getireceğiz. Beşiktaş olarak bu seçimlerde çok aktif olacağımızı söylemek istiyorum. Hem kurullarda hem yönetim nezdinde Beşiktaş kendi değerlerini mutlaka öne sürecektir."i olumlu karşılıyorum