Beşiktaş BOA Kaptanı Elif, kadınlarda kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını kaldırmak istiyor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İstanbul'da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan siyah-beyazlı ekibin, Londra'da kamp yaptığı otelde konuşan Elif Bayram, "Buralara geldiğimiz için çok heyecanlıyım ve çok da mutluyum. Bunu başaracağımızı biliyordum, en başında da 'kupa için yola çıktık' diye söylemiştim. Her zaman düşünüyorduk, şu anda da kupanın bir ucundan tuttuk ve hatta 7 sayı avantajımız var. Tabii ki 7 sayı hiçbir şey, kazanmak için buradayız, sayı avantajının bizim için önemi yok ama çok mutluyum, bu yaşta bu kupayı kaldırabilecek olmak benim için çok heyecan verici bir şey. İnşallah kupayı da kazanacağız." ifadelerini kullandı.



Elif, "22 yaşında Beşiktaş Kaptanı olarak finale çıkacaksın. Düşüncelerini öğrenebilir miyiz?" sorusunu, "Açıkçası beklemediğim bir şeydi, tabii ki yaşımın bir yerinde kupa kaldıracağımı, hatta Beşiktaş'ta olacağını da biliyordum. Ama 22 yaşında olacağını tahmin etmiyordum, özellikle kaptan olarak. 4-5 sene önce birisi söyleseydi, sorumluluğumun da bu kadar olacağını tahmin edemezdim. Bu takımda çok mutluyuz. Herkes birbirini çok seviyor, herkes bir şeyleri paylaşmak için sahada, enerjimizi koyarak mücadele ediyoruz ve bu yüzden kazanıyoruz. Çok genç bir kadroyuz. Kupayı kazanacak olmak şu an herkesi mutlu ediyor, herkes sadece kupayı düşünüyor. En başından beri kupayı düşünüyoruz. Umarım kazanacağız, ben ve tüm takım arkadaşlarım buna inanıyor." şeklinde yanıtladı.



Zorlu bir final rövanşına hazır olduklarını aktaran Elif, "Tabii ki onların ev sahipliğinde bir maç, zorlayacaklarını düşünüyorum. Sert başlamaya çalışacaklar, onların sertliğine karşılık verebilmemiz önemli. Özellikle onların evi olduğu için gerek hakemlerle, gerek taraftarlarıyla baskı kurmak isteyecekler ama buna karşılık verebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Çok fazla dezavantajlı olduğumuzu düşünmüyorum. Bunları oynamaya çok alışkınız. Hatta bence deplasmanda daha güzel oynadığımızı düşünüyorum. Bu takımın kimyasından dolayı herkes daha çok seviyor. İnşallah kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.



"İNŞALLAH KUPAYI ALIP, AKATLAR'A EVİMİZE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ"



Elif Bayram, "Beşiktaş'ın kadın basketbolu tarihindeki ilk Avrupa kupasını kaldırmaya çok yakınsınız. Ve umarız kupa senin ellerinde yükselecek. Bu sana neler hissettiriyor?" sorusuna, "Şu an çok fazla düşünemiyorum, çok heyecanlıyım. O an kupayı nasıl kaldırırım onu bilmiyorum. Hatta rüyalarımda görüyorum, sağa mı, sola mı yoksa yukarıya mı... Onları bile düşünmeye başladım, hatta arkadaşlarıma ne yapacağız diye soruyorum. O kadar ona kanalize olduk ki kaybedeceğimiz anı düşünmek bile istemiyorum, bizim için gerçekten yıkım olur. Tabii ki burada olmak da başarı, kötü sonuç düşünmek istemiyoruz, kazanmak istiyoruz. İnşallah kupayı alıp, Akatlar'a evimize götürmek istiyoruz, sadece bunu düşünüyoruz." yanıtını verdi.



Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderen Elif, "Bizi desteklemeye daha çok gelsinler. Bu takım bunu hak ediyor. Gelecek sene de bu takım yine bunu hak edecek. Yine şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulacağını düşünüyorum. Tüm emeklerimiz buna yönelik olacak. İnşallah kazanacağız ve gelecek sene de iyi bir kadro kurulacak. O yüzden bizi desteklemeye gelin." şeklinde konuştu.