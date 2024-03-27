Beşiktaş, Borussia Dortmund'un yıldızı için harekete geçti

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yaz transfer sezonuna hızlı başlamak istiyor.

Sözcü'nün haberine göre, siyah-beyazlıların Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan için nabız yokladığı öne sürüldü.

Ayrıca haberde Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın bu transferle özel olarak ilgileneceği belirtildi.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 26 resmi maçta forma giyen Salih Özcan henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.