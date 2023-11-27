Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi maçı tarihi

Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda Samsunspor maçında oynayan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını 28 Kasım günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. İşte, Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi maçı tarihi...



BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş-Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü yapılacak.



Saat 20:45'te başlayacak müsabaka, Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.



SON MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında ağırladığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki 4. maçında 3. yenilgisini alan Siyah-beyazlılar, 1 puanda kaldı.



21. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Beşiktaş yarı sahasının ortasında Gronbaek'in kullandığı serbest atışta savunmanın arkasına hareketlenen Pellegrino'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.



38. dakikada konuk takım öne geçti. Sorli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Amartey'in hareketlenmediği pozisyonda Moumbagna, altıpas çizgisinin üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.



43. dakikada Sorli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.



45. dakikada Zaynutdinov'un soldan ortasında, Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Bodo/Glimt, ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



49. dakikada Bodo/Glimt ikinci golü buldu. Pellegrino'nun ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Moumbagna, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.



56. dakikada Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.



64. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Bodo/Glimt karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Grubun ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alan siyah-beyazlı ekip son sırada kaldı. Gruptaki 2 galibiyetini de Beşiktaş karşısında elde eden Bodo/Glimt ise puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci oldu.