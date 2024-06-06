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Beşiktaş Emlakjet, Kelan Martin ile anlaşmak üzere

Pınar Karşıyaka'da Amerikalı forvet Kelan Martin'in Beşiktaş'a imza atmak üzere olduğu öne sürüldü. ABD'li forvet bu sezon Karşıyaka'da ligde 13.4 sayı, 4.5 ribaund, 1.9 asist; Şampiyonlar Ligi'nde ise 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Martin, daha önce 3 yıl NBA'de de görev yapmıştı.

Beşiktaş Emlakjet, Kelan Martin ile anlaşmak üzere

Basketbol Süper Ligi'nde sezonu yarı finalde noktalayan Pınar Karşıyaka'da Furkan Haltalı'nın Play-Off maratonu biter bitmez Bahçeşehir Koleji'yle anlaşmasının ardından yabancılardan Kelan Martin de yuvadan uçuyor.

ABD'li forvetin ligdeki rakiplerden 'a imza atmak üzere olduğu öğrenildi.

Kariyerinde daha önce 3 yıl NBA'de de görev yapan Martin, bu sezon transfer olduğu Karşıyaka'da ligde 13.4 sayı, 4.5 ribaund, 1.9 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.6 asist ortalamalarıyla görev yaptı

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